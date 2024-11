Il primo docufilm sul compianto campione del Cosenza Calcio Gigi Marulla. È l'opera di Francesco Gallo, che verrà presentato in anteprima nazionale giorno 21 maggio, alle ore 20, al Cinema Citrigno di Cosenza, realizzato grazie al supporto di Francesco Vilotta, Francesco Abonante, e Giovanni Perfetti.

Il documentario

Il docufilm è prodotto dalla Rooster Produzioni, sostenuto dalla Calabria Film Commission e promosso dal Comune di Cosenza. Tra le altre collaborazioni per la realizzazione del documentario ci sono anche la MK Records, l’Anac (Associazione nazionale autori cinematografici), la Società italiana storia dello sport e l’archivio Tucci-Pescatore. La storia del campione deceduto il 19 luglio 2015, non solo sportiva ma anche fuori dal campo, che ha avuto un ruolo importante nella storia del Cosenza Calcio, verrà raccontata dai figli Kevin e Ylenia Marulla, gli ex compagni di squadra, i tifosi e gli amici. Infine l’incasso della serata verrà devoluto in beneficenza all’associazione “La terra di Piero”.