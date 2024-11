Il Comitato di Liberazione Popolare, attivo da un anno sul territorio paolano, inaugura "Tutto il mondo è Pese", uno spazio di discussione sul mondo. Mercoledì 11 gennaio alle 19:00 il primo appuntamento: Testimonianze dal Rojava.

Sarà ospite presso la sede dell'associazione CoLPo, sita in corso Garibaldi 70 a Paola, una delegazione civile di Radio Onda d'Urto, emittente bresciana, di ritorno dalla Siria del Nord e dell'Est. L'iniziativa nasce dall'esigenza di parlare di mondo in un paese, essenziale nell'ottica di un'analisi complessiva e reale dei processi che influenzano le vite di tutte e tutti.

Cominciare dal Kurdistan è una scelta sentita, perché parte da chi vive isolamento, censura e negazione di diritti. Nel primo incontro, le esperienze dirette dal Rojava di corrispondenti che hanno seguito i conflitti in Siria del Nord fino allo scorso novembre. La data paolana sarà la prima delle quattro previste in Calabria, a cui seguiranno Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. La preziosa testimonianza rappresenta l'ultima voce italiana sul campo dall‘aggressione militare turca contro le aree curde divise tra Iraq, Siria, Iran e Turchia.

I corrispondenti, partiti per il Rojava come delegazione civile di solidarietà, racconteranno in prima persona ciò che hanno vissuto e quanto sta accadendo nei territori del Nord e dell’Est della Siria. Una discussione aperta a interventi e un momento di coscienza collettiva, finalizzata ad aprire una finestra sulla condizione di donne e uomini che giornalmente praticano comunità e autogoverno nel Rojava, credendo in un'alternativa possibile.