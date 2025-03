La musica come strumento di legalità, cultura e libertà. Questo il cuore pulsante dello speciale televisivo di LaC Eventi, dedicato alla quattordicesima edizione del Premio "Una vita per la musica", un riconoscimento che celebra il valore artistico e sociale della musica come veicolo di giustizia e verità. Ogni anno, l’evento porta alla ribalta figure di spicco del panorama musicale e culturale, dimostrando come l’arte possa essere un linguaggio universale capace di unire e ispirare intere generazioni.

Guarda lo speciale "Una vita per la musica" su LaC Eventi

La manifestazione, ideata nel 2010 dal maestro Maurizio Managò, ha premiato nel corso degli anni grandi personalità della musica e della società civile, consolidandosi come un appuntamento di prestigio nel panorama culturale calabrese. Tra i suoi vincitori figurano musicisti di fama internazionale, artisti impegnati nella diffusione della cultura e personalità che hanno saputo coniugare talento e valori etici. Quest'anno, tra i protagonisti, anche LaC News 24, insignita del premio per il suo impegno nell'informazione libera e nella promozione dei valori di legalità e democrazia, dimostrando che il giornalismo può essere un baluardo di verità in territori spesso segnati da difficoltà e sfide sociali.

Un premio che riconosce il valore dell'informazione

L'importanza di un'informazione indipendente e coraggiosa è stata sottolineata da Domenico Maduli, presidente del Gruppo Diemmecom e del Network LaC. «Questo riconoscimento premia un percorso fatto di verità, cultura e libertà – ha dichiarato l’editore - valori che guidano ogni giorno il lavoro della nostra redazione. La musica, come l'informazione, è uno strumento di riscatto sociale, un mezzo per raccontare il bello e il possibile della nostra terra». LaC News 24 ha da sempre dimostrato come l’impegno giornalistico possa essere non solo uno strumento di denuncia, ma anche un ponte tra le realtà territoriali e una narrazione più ampia della Calabria, valorizzandone i talenti e le storie di successo.

Alla serata ha preso parte anche il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che ha ribadito il valore della cultura e dell'arte nella lotta alla criminalità. «Quando posso, torno in Calabria, perché voglio mantenere i contatti con la mia terra e trasmettere fiducia. La musica, come la giustizia, è un linguaggio universale che deve continuare a parlare ai giovani e spingerli a credere in un futuro migliore». Le sue parole sono state accolte con grande partecipazione, sottolineando quanto la cultura e la legalità siano legate da un filo indissolubile e necessarie per costruire una società più giusta e consapevole.

Un concetto condiviso da Franco Laratta, direttore di LaC News 24, che ha evidenziato la scelta di campo della testata. «Da sempre abbiamo fatto una scelta netta: stare dalla parte della verità, della giustizia e della legalità. Questo premio è un riconoscimento a chi si impegna per promuovere talenti, affermare principi di convivenza civile e dare spazio alla bellezza dell'arte e della cultura». Il suo intervento ha rafforzato l’idea che la musica, come l’informazione, possa essere un faro per i giovani, offrendo modelli di riferimento positivi e promuovendo un cambiamento concreto nella società.

Lo speciale TV di LaC Eventi

Attraverso immagini e testimonianze, lo speciale di LaC Eventi ha raccontato una serata densa di emozioni, in cui artisti, intellettuali e rappresentanti della società civile hanno ribadito l'importanza della musica come strumento di aggregazione e crescita. L’evento ha saputo coniugare spettacolo e riflessione, portando sul palco non solo esibizioni di alto livello, ma anche momenti di dialogo e confronto sui temi della legalità e della cultura. Il premio, infatti, non è solo un riconoscimento al talento, ma un modo per ribadire che legalità e bellezza possono camminare insieme, influenzando positivamente il futuro di una regione ricca di potenzialità.

Un riconoscimento che guarda al futuro

Il Premio "Una vita per la musica" continua a essere un punto di riferimento per chi crede nella forza positiva dell'arte e dell'informazione. Il riconoscimento a LaC News 24 conferma il ruolo cruciale della comunicazione nel raccontare le eccellenze e le battaglie di una Calabria che vuole riscattarsi, costruendo un futuro fondato su cultura, verità e speranza. L’evento ha lasciato un messaggio chiaro: la musica e l’informazione sono strumenti potenti per il cambiamento e devono essere sostenute e valorizzate affinché possano continuare a diffondere bellezza e legalità in ogni angolo della società.