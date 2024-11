L’Italia del turismo celebra la ripartenza con due educational tour in Calabria e in Tuscia per meeting e wedding planner, nonché per una selezione di travel blogger e giornalisti specializzati. Il format, chiamato Undiscovered Italy Tours, è ideato e realizzato da Daniela Corti Events con il patrocinio dell’Enit. Giunto alla seconda edizione, si svolge in collaborazione col tour operator canadese Susan Barone di Luxury Weddings Worldwide e InStyle Vacations, a sancire il respiro internazionale del progetto. La lunga esperienza della Corti nella creazione di eventi di lusso con partner internazionali fa di lei la più rinomata event planner in grado di guidare le aziende verso il successo e aumentarne visibilità e brand identity.

Il progetto

Gli operatori, circa 20 per ciascuna delle due aree, visiteranno luoghi e location adatte alla celebrazione di matrimoni o all’organizzazione di eventi a carattere internazionale e incontreranno personalmente le eccellenze locali che operano nel settore. Saranno ospitati per tre notti e quattro giorni in strutture ricettive adatte all’organizzazione di matrimoni e verrà loro fatta conoscere ogni area geografica proposta, sotto i vari punti di vista: le sedi per eventi e matrimoni, la filiera food & wine, le eccellenze e gli aspetti più singolari e significativi rispetto al wedding o agli eventi internazionali. Importanti e numerosi i patrocini concessi dalle istituzioni locali che così attestano l’entusiasmo con cui le loro aree si fanno alfiere del rilancio turistico nazionale.

La tappa calabrese

Nel corso della tappa calabrese dell'iniziativa, dal 22 al 25 giugno, il gruppo farà base al Grand Hotel Parco dei Principi di Roccella Ionica per poi recarsi a Pizzo per la cena promossa della Camera di Commercio di Vibo Valentia con prodotti enogastronomici del territorio; a Tropea, una delle località marine più belle del mondo; Casale della Rocca a Gerace, bellissimo esempio di architettura tradizionale calabrese; Lamezia Terme, con visita alle cantine Statti, cinquecento ettari di vitigni autoctoni, e Villa Ventura, dimora settecentesca immersa in un verde fascinoso; Torre Sant’Antonio, edificio del XIII secolo, parte integrante di un resort di lusso; Soverato, bandiera blu e perla dello Ionio; Santa Caterina sullo Ionio, con le sue celebri spiagge, e il borgo medioevale di Badolato. Oltre che dall’Enit, questo itinerario è patrocinato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia. Altri partner istituzionali sono la Città di Soverato e il Comune di Gerace. Partner per i servizi di terra sono invece Antoior Travel e Jiji Eventi.

La seconda tappa

L'iniziativa proseguirà nella Tuscia dal 29 giugno al 2 luglio. Il gruppo farà base al Natural Relais Villa Lina di Ronciglione, una tenuta composta da cinque dimore storiche immerse in 40 ettari di parco secolare bioenergetico. Da lì si muoverà per raggiungere il caseificio Mammamaremma; palazzo Guglielmotti, dimora storica del XV secolo, proprietà del titolare del caseificio Ferdinando Guglielmotti; Castello di Vignanello, sontuosa residenza antica con ampi giardini; podere La Branda a Vetralla, azienda agrituristica biologica in antichi casali finemente ristrutturati; le incantevoli Scuderie Odescalchi a Bracciano; l’antico borgo di Sutri, con visita al museo palazzo Doebbing e all’anfiteatro; cantine D’Amico a Villa La Cantina, parte di Villa Tirrena, location esclusiva per matrimoni ed eventi; tenuta Paternostro a Vetralla, estesa per 31 ettari. Oltre che di quello dell’Enit, questo itinerario si avvale del patrocinio dei Comuni di Sutri e Ronciglione. Partner per i servizi di terra sono Photo Bus Roma, Tenuta Sant’Isidoro e Pomodori Flagella.