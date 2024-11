L’ex assessore di Reggio avrà la responsabilità del Comitato scientifico per il patrimonio culturale immateriale e per la sua costituzione

Si è svolta ieri a Roma, nella sede dell'Università RomaTre, l'assemblea nazionale di Icomos Italia - International council on monuments and sites - organizzazione non governativa associata all'Unesco, nel corso della quale è stata assegnata all’ex assessore alla Cultura di Reggio Calabria e membro dell’Unesco, Patrizia Nardi, la responsabilità del Csich - Comitato scientifico per il patrimonio culturale immateriale e per la sua costituzione.

«Una novità assoluta – commenta la Nardi - negli obiettivi Icomos e una bella prospettiva in favore di questo aspetto del patrimonio culturale italiano a me molto caro, che si avvarrà delle competenze di alte professionalità del settore. Ringrazio il Presidente Pietro Laureano, il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, Rosa Anna Genovese coordinatrice dei Comitati Scientifici di Icomos Italia. Ringrazio molto "la squadra" con la quale condividerò quella che immagino come una bellissima esperienza», ha concluso la rappresentante Unesco.