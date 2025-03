VIDEO | Ad accogliere i ragazzi nell’ateneo cosentino il rettore Nicola Leone che si è detto orgoglioso per gli ultimi importanti risultati ottenuti: «Siamo primi a livello nazionale per soddisfazione degli iscritti»

L’Università della Calabria apre le porte al suo futuro. Nell’open day dell’Ateneo cosentino oltre 1800 studenti delle scuole superiori sono arrivati da tutta la regione per capire cosa li attende dopo la maturità. Un open day, anzi spring day, che è solo il primo del 2025. «Ci saranno quasi duemila studenti – spiega la delegata del rettore per l’orientamento esterno, Angela Costabile – e proprio per questa grande risposta replicheremo ad aprile con un secondo open day».

Nel quale verranno scuole anche da fuori regione. «Ci è giunta richiesta da parte di una scuola di Bergamo per visitare l’Unical. Un grande attestato di stima che arriva dalla Lombardia».

A introdurre la giornata agli studenti il rettore, Nicola Leone, che ha espresso ovviamente parole di orgoglio per i riconoscimenti ottenuti dall’Unical nelle classifica Censis. Ma non solo: «Ciò che mi inorgoglisce è l’essere primi nell’indice di soddisfazione nazionale degli studenti di AlmaLaurea. Questo significa – spiega Leone – che stiamo lavorando bene e vogliamo proseguire su questa strada». Continua a leggere su Cosenza Channel