Il rettore dell’Università della Calabria, Gino Crisci, ha indetto le elezioni studentesche per il 14 e 15 maggio prossimi, in concomitanza con quelle del Consiglio nazionale. Si andrà alle urne per votare i rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, al Senato Accademico, al Comitato per lo Sport Universitario, ai Consigli di Dipartimento, alle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti, ai Consigli di Corso di Studio e al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell’Università della Calabria per il biennio 2019- 2021. Come si ricorderà le operazioni si sarebbero dovute svolgere nel maggio del 2018, ma in quella circostanza fu disposta la sospensione in virtù del ricorso al Tar presentato da una studentessa, esclusa dalla lista dei candidati. Clicca qui per scaricare il decreto.