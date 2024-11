Il viceministro agli Affari Esteri e Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha ricevuto oggi alla Farnesina una delegazione dell’Unicef Italia guidata dal presidente Francesco Samengo.

Nell’occasione è stata ribadita l’importanza strategica della collaborazione tra il ministero degli Esteri e l’Unicef e il viceministro ha presentato una importante iniziativa volta a promuovere una Giornata mondiale contro la diarrea infantile, che causa centinaia di migliaia di piccole vittime ogni anno, per cui ha chiesto il coinvolgimento dell’Unicef.

Il presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo, ha ringraziato la Del Re per l’appassionato impegno a favore dei più vulnerabili, ricordando che il prossimo 20 novembre ricorre il 30° anniversario dell’approvazione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo.

«La Convenzione in questi 30 anni è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. La Convenzione ha introdotto per la prima volta il concetto del bambino come titolare di diritti invece che mero oggetto di tutela e protezione; ha presentato concetti nuovi come il rispetto dell'identità del bambino, della sua privacy, della sua dignità. Ma soprattutto, la Convenzione è il primo trattato universale e multilaterale che ha sancito diritti internazionalmente riconosciuti al bambino e all’adolescente, vincolando gli Stati a rispettarli e a presentare regolarmente rapporti sulla loro attuazione al Comitato Onu sui diritti dell’infanzia, organo di monitoraggio della Convenzione composto di personalità indipendenti di provata esperienza e fama internazionale», ha sottolineato il presidente Samengo