L’Unicef Italia e la Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, hanno rinnovato, per i prossimi tre anni, la Convenzione per coinvolgere gli studenti dell’Università più vicini alle tematiche sociali nel progetto VolontariaMENTE, realizzato con l’Unicef, attraverso attività di formazione e volontariato in favore di tanti bambini vulnerabili nel mondo. Quest’anno sono 10 gli studenti impegnati nel percorso che durerà 3 settimane, fino al 26 luglio 2019.

«Sviluppare nuove forme di raccordo tra l’attività di formazione universitaria e di ricerca e il mondo del volontariato e dell’impegno sociale è la strada che Unicef Italia e Luiss hanno intrapreso per migliorare e completare la qualità dei processi formativi e il percorso di crescita professionale e personale degli studenti» - ha affermato il presidente Uicef Italia, Francesco Samengo.

«Come Luiss, siamo fermamente convinti che la condivisione e l’approccio collaborativo siano alla base di un meccanismo di apprendimento che funziona davvero. VolontariaMENTE è, per i ragazzi, la opportunità di guardare il volto del diverso e di sperimentare una formazione larga, autentica, che abbraccia tutte le dimensioni della vita, e il rinnovo di questa collaborazione ne è una dimostrazione» - ha dichiarato il direttore generale della Luiss Guido Carli, Giovanni Lo Storto.

Il percorso spazierà dalla realizzazione delle Pigotte Unicef, la bambola di pezza simbolo dell’organizzazione, a momenti di formazione sulle attività svolte dai volontari in Italia e nel mondo; tra i temi del corso: il programma “Italia Amica dei bambini” per i minorenni presenti sul territorio italiano, i progetti per l‘inclusione dei giovani migranti e rifugiati, le attività svolte sul campo in tutto il mondo con le campagne contro la malnutrizione, la mortalità infantile, oltre alle emergenze. Dopo aver seguito il corso, i partecipanti riceveranno un attestato, riconosciuto anche sotto forma di Crediti formativi CFU ai fini del loro percorso di studi. Nel corso dell’anno inoltre saranno previste occasioni di raccolta fondi per l’adozione delle Pigotte.

Progetto Adotta una Pigotta - La Pigotta è un progetto di valore sociale perché apre un cerchio di solidarietà che unisce chi ha realizzato la bambola, chi l’ha adottata e il bambino che, grazie all’UNICEF, potrà ricevere vaccini, vitamine, alimenti terapeutici e assistenza. In più di 19 anni attraverso la Pigotta UNICEF sono stati salvati oltre 1 milione e mezzo di bambini, raccogliendo più di 27 milioni di euro. La Pigotta è una bambola di pezza, una bambola speciale che può salvare la vita di un bambino in un paese in via di sviluppo. Le Pigotte in dialetto lombardo erano le bambole di pezza del dopoguerra; oggi sono le bambole dell’Unicef, uniche ed irripetibili. Sono realizzate a mano con fantasia e creatività da nonni, genitori e bambini, a casa, a scuola, presso associazioni e centri anziani di tutta Italia.

VolontariaMENTE – VolontariaMENTE è il progetto della Luiss Guido Carli che mette in contatto gli studenti con realtà molto diverse da quella a cui sono soliti approcciarsi, e che gli permette di sfidarsi e crescere andando oltre la tradizionale formazione accademica. Offrire agli studenti-volontari la possibilità di crescere nella loro consapevolezza, aiutandoli ad incontrare il mondo del lavoro nei suoi aspetti più pratici; ad approcciarsi a realtà differenti per apprezzare ciò che si ha comprendendone il reale valore e ad incontrare persone con storie e vite diverse, per scoprire come un percorso condiviso possa far crescere tutti inaspettatamente per sviluppare rispetto e umanità. Sono 28 i partner coinvolti con 21 opportunità di volontariato estive, di cui 8 di durata annuale e 2 di volontariato all’estero. In sette anni, sono stati oltre 2.000 gli studenti coinvolti in iniziative di VolontariaMENTE. Questa estate saranno 140 le ragazze e i ragazzi impegnati in progetti con le onlus e associazioni partner.