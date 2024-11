«I Vigili del fuoco, nostri Goodwill Ambassador, sono simbolo di protezione e sicurezza del nostro paese. La presenza nelle emergenze, caratterizzata dall’imparzialità, dal grande impegno civile e votata esclusivamente a rispondere ai bisogni di tutte le persone in difficoltà, in particolare di quelle più vulnerabili come i bambini, accomuna i Vigili del Fuoco e l'Unicef e crea i presupposti per una naturale alleanza in favore dell'infanzia» ha detto il Presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo, annunciando la partecipazione a Verona all’80° Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

«Il 2019 celebriamo tre importanti anniversari che ci vedono vicini: i 30 anni della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i 30 anni di collaborazione tra l’UNICEF e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e gli 80 anni dalla fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare il prossimo 20 novembre, avremo l’onore di celebrare la ricorrenza del trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anche con i Vigili del fuoco: posso anticipare che vogliamo lasciare che i bambini prendano il posto degli adulti attraverso l’organizzazione di take-over, anche nelle sedi dei Vigili del fuoco, per ricordarci che a volte guardare il mondo da una prospettiva diversa può suggerirci soluzioni semplici e innovative nell’interesse di tutti», ha proseguito il presidente Francesco Samengo. «Colgo l’occasione per ringraziare l’Ing. Fabio Dattilo, ViceCapo Dipartimento Vicario – Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e tutti i Vigili per la grande collaborazione e disponibilità. Un grazie speciale anche a nome dei nostri volontari che nelle mille attività o eventi che organizziamo in tutta Italia possono sempre contare sulla presenza attenta, sicura e generosa dei Vigili del Fuoco”, ha concluso il Presidente Samengo.

Lo scorso 6 giugno il Corpo dei Vigili del Fuoco è stato riconfermato Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia ed è stato firmato un protocollo di intesa tra l’Unicef Italia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, volto alla promozione e realizzazione di attività e iniziative di sensibilizzazione a sostegno dei diritti dei bambini e degli adolescenti, con particolare attenzione alla promozione e tutela della sicurezza e alla diffusione dei valori della protezione e prevenzione del rischio, soprattutto di bambini e giovani.