L’Unicef Italia ha un nuovo presidente: è Francesco Samengo, eletto oggi dal nuovo Consiglio Direttivo, riunito per la prima volta a Roma, alla presenza del notaio Vincenzo Lino. Nella stessa riunione Paolo Rozera è stato riconfermato direttore generale. Carmela Pace è stata nominata vice Presidente del Comitato. Il Nuovo consiglio direttivo dell’Unicef Italia, nominato dall’Assemblea del Comitato lo scorso 7 giugno, è composto, oltre che dal presidente Samengo e dalla vice presidente Pace, dai seguenti membri: Alberto Baban, Eleonora Baltolu, Brunello Cucinelli, Matteo De Mitri, Ginevra Elkann, Giovanni Malagò, Anna Miccoli, Carmela Pace, Claudia Sella, Patrizia Surace, Diego Vecchiato e Walter Veltroni.

«Oggi, come ogni giorno, 7.000 neonati moriranno prima di compiere il loro primo mese di vita: è a loro che va il mio primo pensiero. Come Unicef lavoreremo affinché ogni mamma e ogni bambino, soprattutto i più vulnerabili, ricevano assistenza sanitaria di qualità a prezzi accessibili» ha detto il neo presidente Samengo. «Lavoreremo anche per aiutare i 200 milioni di bambini colpiti nel 2017 da malnutrizione cronica e acuta. Il mio impegno, inoltre, sarà rivolto ad assicurare i diritti di tutti i bambini che vivono in Italia, molti dei quali ho incontrato in decenni di appassionato impegno come volontario. Tenendo come riferimento la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, vogliamo costruire un mondo più a 'misura di bambina e di bambino’. Un particolare ringraziamento va a Giacomo Guerrera, che ha guidato con saggezza e lungimiranza l’organizzazione negli ultimi 6 anni, e che continuerà a servire come Past President», ha concluso Samengo.

Francesco Samengo è volontario Unicef da oltre venti anni; già componente del Consiglio direttivo, dal 2001 ha ricoperto la carica di presidente del Comitato regionale Calabria per l’Unicef, riuscendo a sviluppare ed incrementare molte attività e iniziative, tra cui: stipula di protocolli d’intesa con i due Tribunali per i minorenni dei distretti di Reggio Calabria e Catanzaro, gli accordi con le Prefetture provinciali, le intese con le Università della Calabria e Mediterranea di Reggio Calabria, le convenzioni stipulate con il garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, con vari Ordini professionali, con l’Ufficio scolastico regionale, con il Coni. Samengo è nato a Cassano Jonio (CS), ma vive a Roma da molti anni. Laureato in economia e commercio, iscritto all’Albo dei dottori Commercialisti e dei Revisori contabili, ha ricoperto importanti ruoli manageriali ed apicali in numerose aziende pubbliche. Insieme con tutti i membri del Consiglio direttivo rimarrà in carica per i prossimi 4 anni.