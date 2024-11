Anche quest’anno l’Unicef è presente al decimo Carnevale Internazionale dei ragazzi della Biennale di Venezia con il laboratorio di letture per la scuola primaria: “Fotografie dal mondo…. I diritti fanno diventare grandi “. L’iniziativa, che si terrà il prossimo 26 febbraio a Ca’ Giustinian a Venezia, ha l’obiettivo di raccontare ai bambini i diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso letture animate, video letture, app e storie interattive. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Sabina Italiano della Biblioteca Ragazzi Barchettablu.

«Parlare ai bambini dei loro diritti non è facile, ma è necessario per renderli domani degli adulti consapevoli» ha dichiarato il presidente Unicef Italia, Francesco Samengo. «Con questa attività vogliamo dare ai bambini la possibilità di apprendere nel giusto linguaggio il significato dei principi alla base della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che quest’anno celebra i 30 anni dalla sua approvazione. Diritto al gioco, alla sopravvivenza, ad avere una famiglia, all’uguaglianza, alla non discriminazione, alla creatività, sono solo alcuni dei diritti che orientano il lavoro che ogni giorno l’Unicef porta avanti in tutto il mondo perché ogni bambino ha il diritto di essere rispettato».