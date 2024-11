Sono 19 i corsi dell’alta formazione attivati dall’Università Magna Græcia di Catanzaro per l’anno accademico 2021/2022 e sono più di 200 gli studenti ed allievi iscritti. Con questo dato, sono stati ufficialmente inaugurati, nel corso di una conferenza stampa svolta nella sala lettura del Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, i percorsi della scuola di alta formazione dell’ateneo: si tratta di 5 master di primo livello, 9 master di secondo livello, 4 corsi di perfezionamento ed 1 corso di aggiornamento.

Ad illustrare l’attività programmata dalla scuola di alta formazione dell’ateneo di Catanzaro sono intervenuti il rettore dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro, ed il direttore della scuola di alta formazione dell’ateneo, Stefano Alcaro, alla presenza dei direttori dei corsi previsti.

«L’ateneo – ha spiegato il Rettore Giovambattista De Sarro – cresce e, con la scuola di alta formazione, risponde concretamente alle richieste che provengono dal territorio, dal mercato del lavoro e dal mondo delle professioni, e continua ad offrire una formazione specialistica post-lauream che, spaziando nelle varie discipline, sia altamente professionalizzante e immediatamente spendibile. Sono, intanto, in fase di autorizzazione – ha proseguito il rettore Giovambattista De Sarro - nuovi corsi che troveranno sicuro apprezzamento per le tematiche che propongono e che vedranno un rapporto sempre più diretto con il territorio di riferimento».

«Il dato positivo – ha evidenziato Stefano Alcaro - e che ci dà soddisfazione è che si parte, per l’anno accademico in corso, con l’attivazione di questi 19 corsi e con questo primo gruppo di 200 studenti iscritti. Si aprono ora interessanti opportunità e nuove sfide per la Scuola di Alta Formazione grazie al programma ministeriale “PA 110 e lode”, che consentirà a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo per l’accesso a master e corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, e grazie alla possibilità di iscrizione contemporanea a più corsi da parte degli studenti».

Intanto venerdì 22 aprile, alle ore 10.00, presso il centro di ricerca e servizi avanzati per l’innovazione rurale (Condoleo di Belcastro), sarà inaugurato il primo corso di aggiornamento in Arte culinaria e Nutraceutica, con la presentazione dell’Atlante Qualivita Treccani 2022. Sul sito istituzionale www.unicz.it è possibile consultare i corsi di perfezionamento per cui è possibile presentare domanda di iscrizione entro il 29 aprile 2022. Sono in fase di pubblicazione, invece, i tre master executive convenzionati con INPS, che riguarderanno il diritto privato della pubblica amministrazione, le scienze umane in medicina, l’organizzazione del personale e gli strumenti manageriali nelle aziende complesse.