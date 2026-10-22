Kimberly Scarsella, regista newyorkese di origini calabresi, si è aggiudicata la ventesima edizione del festival internazionale Mendicino Corto con la pellicola Il pezzo, girata tra gli abitati di Cerisano, nel cosentino, e di Capistrano, in provincia di Vibo Valentia. In occasione della proclamazione, la giovane cineasta si è collegata da remoto, durante la serata finale della manifestazione. La kermesse del direttore artistico Franco Barca, si è articolata in quattro giornate scandite da incontri con le scuole, laboratori e da una mostra dedicata a Totò, con opere in cartapesta, ospitata a Palazzo Campagna e inaugurata da Elena Anticoli De Curtis, nipote dell’indimenticabile principe della risata.

Talenti emergenti

Assegnati inoltre numerosi altri riconoscimenti. In particolare, nella serata finale del festival, condotta da Manola Federico, sono saliti sul palco tre giovani attori partenopei, tra i talenti emergenti più apprezzati del panorama nazionale. Ciro Minopoli, tra gli interpreti di Minerva, la serie evento di Netflix, e che presto approderà anche sui teleschermi Rai nei panni del pugile Patrizio Oliva, ha ricevuto il Premio intitolato a Massimo Troisi; a Riccardo Maiello, tra i protagonisti del film di Beppe Tufarolo Il Mestiere, è stato assegnato il Premio Eduardo De Filippo; a Greta De Rosa, entrata recentemente nel cast di Mare Fuori vestendo i panni dell’adolescente Annarella, è stato consegnato il Premio Sofia Loren. Ospiti della serata inoltre il cantautore Giovanni Segreti Bruno e la cantautrice Melania Gabriele.

Taglia il traguardo della ventesima edizione il Mendicino Corto, festival internazionale del cinema che ha laureato vincitrice l'opera di una regista italo-americana. Ospiti nella serata finale, alcuni tra i più apprezzati attori emergenti del panorama nazionale

Tutti i riconoscimenti assegnati

Circa un centinaio le opere pervenute. Il traguardo del ventennale conferma la validità di una manifestazione che ha offerto in passato, un trampolino di lancio a registi e sceneggiatori. Ecco l’elenco di tutti gli altri riconoscimenti assegnati:

Premio San Francesco di Paola ad Assunta Orlando (responsabile associazioni di San Francesco di Paola nel mondo), a Sabrina Mannarino (presidente comitato regionale festeggiamenti in onore del Santo), a Carmine Beltrano (sindaco di Paterno Calabro)

Premio Totonno Chiappetta a Fiorenzo Pantusa

Premio Attilio Bossio a Fausto Bria ed Egidio De Sossi

Premio Domenico De Cicco a Domenico De Stefano

Premio Ciak di Calabria a Francesca Antonelli (attrice), a Carmelo Giordano (attore), a Fabrizio Nucci (produttore cinematografico)

Premio Bruno Bozzetto a Marcella Mitaritonna (regista)

Premio Gigi Proietti a Luisa De Santis (attrice), a Lorenza Bohuny (produttrice)

Premio Ennio Morricone a Maurizio Carlini (compositore musicale)

Premio Michele Kalamera a Luca Del Fabbro (doppiatore)