Le derrate alimentari e altri generi di prima necessità sono giunti in città grazie al Gran tour della solidarietà promosso dal Kiwanis Club

Alimenti di prima necessità dall’Austria alla Calabria. «Alcuni giorni fa -riferisce una nota - la governatrice Kiwanis Maura Magni segnalava con “il cuore gonfio di gioia” la straordinaria operazione di solidarietà internazionale e l’amicizia che contraddistingue i soci del sodalizio, al di là dei limiti territoriali del proprio Paese e del distretto di appartenenza. Si riferiva ai contatti internazionali dei soci italiani Elio Garozzo e Gino Ricciuto in seguito ai quali, i soci austriaci dei Kiwanis Club di Villach, coordinati dal presidente di Villach Renè Tarmastin, avevano deciso con uno slancio di generosità di organizzare una spedizione verso l’Italia di generi alimentari per adulti e bambini: pannolini, miele, marmellata, matite colorate, blocchi da disegno e disinfettante per mani».

Un atto di generosità che mercoledì 22 aprile ha toccato anche Vibo Valentia dove, nell’area antistante la sede del Banco alimentare, un tir proveniente dall’Austria ha consegnato 6 tonnellate di derrate alimentari e di prima necessità destinate agli indigenti della città.





Una delegazione, costituita dal presidente Kiwanis Vibo Franco Sicari, dal luogotenente della Divisione Calabria 12 Magna Grecia Basilio Valente, dal tesoriere Tony Mignolo, da Antonio Murone, presidente del Banco alimentare, da due assessori comunali, Franca Falduto, politiche sociali, e Michele Falduto, Welfare, su delega del sindaco, ha accolto l'autoarticolato e poi scaricato con stoccaggio delle merci presso il deposito della ditta Colistra.





La presenza della bandiera Italiana e del banner del Kiwanis «ha sottolineato il carattere di cooperazione internazionale e della solidarietà del nostro Club. Il presidente Franco Sicari, con documenti a parte, ha ringraziato gli amici austriaci ed i componenti della splendida squadra protagonista dell’avvenimento».