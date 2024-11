Il Sistema bibliotecario vibonese ricorda, il prossimo 23 aprile, la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, istituita dell'Unesco nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright.





Il Sbv, sebbene ancora chiuso come da disposizioni governative, ha deciso comunque di celebrarla insieme a tutti i lettori con una grande festa, "Io sto a casa...con un libro!", una maratona di consigli di lettura, citazioni, letture e tanto altro che andrà a scandire tutta la giornata di giovedì sui canali social di Palazzo Santa Chiara. Ogni lettore, come si legge nel post pubblicato oggi sulla pagina Facebook dell'ente, è chiamato a partecipare attivamente all'evento social.





«Aderire – spiegano - è semplicissimo: in un video o in un commento scritto lasciateci il vostro consiglio di lettura (una citazione dal vostro libro preferito, una breve recensione di quello che state leggendo, una lettura, o anche la foto del libro che in questo momento vi incuriosisce di più...). Inviateci - da oggi e fino a tutta la giornata di giovedì - i vostri contributi in un messaggio privato su Fb, in un direct di Instagram o sulla nostra mail sbvibonese.eventi@gmail.com. Sarà una grande giornata di festa».