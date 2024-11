Curata da Antonio ed Elia Panzarella e progettata dall’amministrazione comunale, racconta attraverso la fotografia la città dal 1870 al 1970

100 anni di storia. Di vita. Di luoghi. Di usi e di costumi. 100 anni di Vibo Valentia. Dal 1870 al 1970. Tutto ad un fiato. Tutto in uno scatto. Tanti scatti. Spaccati di un’epoca che non esiste più ma che resta viva. La fotografia come mezzo di rappresentazione in continuo movimento, polifonia di narrazioni e tensioni. Di famiglie, piazze, vie, panorami, mestieri.

“Vibo in scena”, la mostra fotografica progettata dal Comune in partnership con le associazioni “Civitas” e “UILT Calabria”, con la direzione artistica della Fondazione “Archivio Storico Fotografico della Calabria”, è tutto questo. Ed anche di più. Scatti che parlano, che raccontano, come farebbero o hanno fatto i nostri nonni. Momenti bloccati nel tempo che creano vere e proprie metafore visive e al tempo stesso permettono al visitatore di esplorare geografie reali e immaginarie. Un dialogo muto in bianco e nero tra vecchia e nuova generazione che profuma di passato e sa di futuro. Quello fondato nelle proprie radici.