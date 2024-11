L’Istituto tecnico economico “Galileo Galilei” di Vibo Valentia ha fatto recapitare nelle abitazioni dei propri studenti dei pc portatili e dei tablet destinati alla didattica a distanza.



L’iniziativa, promossa dal dirigente scolastico Genesio Modesti, ha visto coinvolta la Questura di Vibo Valentia che, attraverso il personale della Polizia di Stato, ha fatto pervenire i dispositivi direttamente a domicilio. Così questa mattina 26 tra tablet e notebook sono stati recapitati tra San Calogero, Rombiolo, Sorianello e Mileto, mentre altri erano già stati consegnati nei giorni scorsi in altri paesi del Vibonese. Presto in consegna anche delle “Sim card dati” per la connessione a internet. Dal dirigente scolastico Modesti un ringraziamento alla Polizia di Stato e, in particolare, al questore Annino Gargano, al dottor Petralia e alla dottoressa Mazzeo.