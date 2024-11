Tenta di rialzarsi Vibo Marina. Tenta di ritornare alla sua naturale immagine di giardino sul mare. Aspetto che fa a pugni con i cumuli di immondizia che neppure le ruspe riescono ad eliminare dalle strade e dalle spiagge.

In campo per risollevare il borgo marinaro, c’è l’associazione Stella Polare, da giorni impegnata nell’organizzazione della seconda edizione di “Tyrrheni fish fest”, un percorso gastronomico alla riscoperta delle tradizioni marinare e delle bellezze paesaggistiche del centro turistico del vibonese.



Sarà possibile degustare un menù a base di pesce. Con l’acquisto di un voucher del costo di 15 euro (13 euro in prevendita) sarà offerto un primo piatto a base di pesto e tonno, un trancio di pesce spada, frittura di paranza, il tutto accompagnato da vino e amaro.



La serata sarà allietata dalla musica popolare con diverse live band dislocate nelle varie postazioni. E non mancheranno i giganti e gli artisti di strada. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia in collaborazione con il gruppo Pubbliemme LaC, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in un noto ristorante del posto. «Quando Vibo Marina chiama, il comune risponde», ha esordito l’assessore alle attività produttive Francesco Pascale che ha sottolineato l’importanza di un evento che si spera possa richiamare nel borgo marinaro qualche migliaio di persone.



«Vibo Marina– ha detto il presidente dell’associazione Michele Zaccaria – non è spazzatura, ma è uno dei borghi più belli della costa degli Dei. Purtroppo – ha ammesso – è abbandonata. Ed ecco perché l’associazione Stella Polare è scesa in campo con l’iniziativa di sabato prossimo. L’obiettivo è far tornare all’antico splendore la città marina di Vibo Valentia. L’appuntamento con la seconda edizione di “Tyrrheni fish fest” è sabato 11 agosto a partire dalle 20,30 e fino a notte inoltrata.