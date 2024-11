Nuova vita per la Tonnara di Bivona, a Vibo Valentia, grazie ad una mostra storico-fotografica organizzata dalla Proloco. I volontari tengono aperta la struttura, nel recente passato vandalizzata, grazie ad una collaborazione con il Comune e in attesa che il dialogo tra l’ente e il ministero dei Beni culturali porti alla soluzione definitiva del problema che da sempre ha impedito una fruizione stabile di questo raro esempio di archeologia industriale calabrese: l’immobile è dell’Agenzia del demanio che fin qui non ha mai programmato una cessione in comodato utile per la sua riattivazione quale centro propulsore della cultura locale.

Al primo piano della palazzina gentilizia è possibile ammirare, fino al 30 agosto, le foto che raccontano una storia leggendaria, mentre un altoparlante diffonde i canti che fino al 1965 era possibile ascoltare durante le lavorazioni successive alla mattanza. La Tonnara di Bivona, completamente in legno, ha al suo interno un vecchio capannone che contiene due barche d’epoca che, da quanto spiegano i volontari della Proloco di Vibo Marina, il ministero si è impegnato a restaurare.