VIDEO | Il Comune riceverà dal ministero del Cultura un contributo di 500mila euro per la realizzazione del progetto. Il sindaco: «Con questo riconoscimento la città sarà portata agli onori della cronaca bella per ciò che merita»

È Vibo Valentia la Capitale Italiana del Libro 2021. È stata proclamata all'unanimità. Lo ha comunicato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta live sul sito del ministero, con il presidente della Giuria, Romano Montroni.

«Sono emozionata come non mai – il commento a caldo del sindaco Maria Limardo -. Stiamo facendo un grande percorso per il riscatto della comunità per portarla avanti. È una città bella, ricca, piena di patrimoni, di ricchezza, fatta di tanta gente che legge e scrive. Con questo riconoscimento la città sarà portata agli onori della cronaca bella per ciò che merita».

La motivazione

Questa la motivazione del riconoscimento letta dal ministro Franceschini: «La città prescelta si è distinta per la qualità delle iniziative presentate esposte con chiarezza in cui si fondono rigore ed entusiasmo. L’idea di base nell’introduzione al progetto che ha vinto è di far entrare prepotentemente il libro nella vita delle persone, un concetto che siamo certi verrà tradotto in comportamenti virtuosi destinati a lasciare un’impronta duratura».

Erano sei le città finaliste che si contendono il titolo: Comune di Ariano Irpino, Comune di Caltanissetta, Comune di Campobasso, Comune di Cesena, Comune di Pontremoli e Comune di Vibo Valentia. La città vincitrice riceve dal Ministero della cultura, tramite il Centro per il libro e la lettura, un contributo pari 500mila euro per la realizzazione del progetto.