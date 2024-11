Visita speciale per i piccoli pazienti ricoverati nell’ospedale di Lamezia. Nelle scorse ore, l’Associazione sportiva dilettantistica “Calabria Evolution Kart”, rappresentata da Pasquale Vescio e Simone Gabriele si è recata presso il reparto di pediatria del nosocomio lametino “Giovanni Paolo II”, per far visita ai bimbi degenti ed accendere un loro sorriso, con giocattoli e colori. I dettagli contenuti in una nota stampa.

Grazie alla disponibilità dei dottori ed operatori sanitari, i due membri dell’associazione sportiva, accompagnati dall’assessore allo sport del comune di Lamezia Terme, Luisa Vaccaro, hanno chiacchierato con i piccoli pazienti, cercando di scherzare con loro e creare qualche momento di serenità. La consegna dei doni, un kit di colori e album, “Go-Kart”, con immagini da guardare e colorare, oltre ai classici giocattoli, sono stati afferrati con curiosità dai bambini, in un’atmosfera di famiglia.

«Un piccolo gesto – hanno dichiarato i due sportivi – nato dal desiderio di accendere un triste lunedì con la magia dei colori e la bellezza della condivisione che, in una situazione di sofferenza come quella ospedaliera, diventa maggiormente incisiva e terapeutica.

Aver potuto parlare se pur per qualche istante della bellezza del kartismo a quegli occhi grandi e pieni di curiosità e speranza – continuano Vescio e Gabriele – è stato per noi, quell’emozione che naturalmente si accompagna allo sport ed alla sua capacità di donare sollievo e sorriso. Ci auguriamo che ognuno dei piccoli amici che ha ricevuto i colori a marchio Go-Kart possa a breve, usarli per sporcare di colore il mondo lasciando che il nero sia solo una tonalità e non lo spettro del dolore. A loro tutti, auguriamo una pronta guarigione con la speranza di vederli perché no, in sella ad un go-kart felici e sorridenti insieme alle loro famiglie».