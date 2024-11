Il 18 gennaio la conferenza di presentazione al Museo del Presente. La mostra sarà poi visitabile fino al 17 febbraio

Si svolgerà venerdì 18 gennaio alle 10.30 al “Museo del Presente” la conferenza stampa di presentazione della mostra “Antonio Ligabue. Vita, opere e oggetti di un geniale artista” curata dall’associazione “N.9” in collaborazione con la Casa Museo Ligabue di Gualtieri. Saranno presenti il direttore della Casa Museo Ligabue Giuseppe Caleffi e il critico d’arte Angelo Leidi. A partire dal giorno dopo, 19 gennaio, sarà aperta al pubblico e visitabile fino al 17 febbraio con i seguenti orari: dal martedì al sabato: 9.00-13.00 / 16.00-20.00; domenica e festivi: 10.00-13.00 / 16.00-20.00. Le opere esposte per la prima volta in Calabria, consistono in oltre 40 tra dipinti, sculture, incisioni, disegni e oggetti personali.