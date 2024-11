Oliverio: «L’ intervento fortemente innovativo nelle tecnologie, di grande impatto positivo sull’ambient, che potrà dare importante impulso allo sviluppo più complessivo della città». Soddisfatto anche il presidente del Consiglio Nicola Irto

«Con la decisione assunta ieri dalla Giunta Regionale di destinare 100 milioni di euro, nell’ambito della programmazione del Pac 2014/2020, per la realizzazione della metropolitana di Reggio Calabria, si apre una prospettiva importante nella programmazione della mobilità nel territorio urbano della Città dello Stretto - è quanto afferma il presidente della Regione Mario Oliverio - si completa così il quadro di programmazione del sistema regionale delle metropolitane.

Anche Reggio Calabria, dopo Cosenza e Catanzaro - precisa ancora - potrà dare corso all’iter realizzativo di un grande progetto di mobilità urbana. Si tratta di un intervento fortemente innovativo nelle tecnologie, di grande impatto positivo sull’ambiente e che potrà dare importante impulso allo sviluppo più complessivo della città. E’ un tassello importante nella riorganizzazione del trasporto urbano locale. Nelle prossime settimane procederemo alla sottoscrizione di un apposito protocollo tra la Regione ed il Comune di Reggio Calabria al fine di accelerare le procedure per la realizzazione dell’opera».



«Sono soddisfatto e convinto che Reggio meriti questo risultato. I 100 milioni di euro di fondi Pac, che la giunta regionale ha destinato alla realizzazione della metropolitana di Reggio Calabria, consentiranno di migliorare i trasporti, introducendo una rivoluzione nella mobilita' urbana che portera' a un nuovo modo di vivere la città».

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che aggiunge: "La Regione si è impegnata a realizzare una grande opera, il cui obiettivo non deve essere solo quello di semplificare la vita dei cittadini e garantire collegamenti più efficienti ed ecologici, ma cambiare la filosofia di vita e contribuire ad affermare una 'dimensione metropolitana' a Reggio Calabria. Il raccordo tra le diverse parti del nostro territorio, che si presenta sfilacciato dal punto di vista urbanistico, consentirà di accrescere la coesione della nostra comunità.

Il nuovo sistema di collegamento urbano (il cui finanziamento si aggiunge a quelli gia' approvati per Cosenza e Catanzaro) rappresentera' inoltre una grande occasione per l'apertura di cantieri che assicureranno grandi benefici all'economia, appalti su cui dovranno essere garantite procedure di massima trasparenza per ottenere risultati sul versante della lotta alla 'ndrangheta e alla corruzione. Reggio, la citta' metropolitana piu' a Sud dell'Italia peninsulare, anche attraverso questo intervento - conclude Nicola Irto - rafforzera' il proprio ruolo di realta' che si candida nel tempo a diventare una delle capitali del Mediterraneo».