Si tratta della vincita più alta d'Italia in questo concorso. Indovinati 6 numeri su 6

Il 10elotto si conferma un gioco di successo. Il 9 settembre sono state infatti oltre 3 milioni le giocate vincenti. 10eLotto fortunato a Castiglione Cosentino (Cosenza) dove è stata realizzata una vincita da oltre 53.000 euro. E' la vincita più alta d'Italia in questo concorso. Il fortunato giocatore, ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 6 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 6 su 6 e grazie al Numero "Oro", l'opzione di gioco del 10eLotto, ha potuto realizzare una vincita così importante. I numeri giocati sono stati: 7, 69, 70, 77, 79 e 90. La vincita è stata realizzata nella ricevitoria di Marco De Rose in Via Ponte Crati. (AGI)