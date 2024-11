I lavoratori chiedono il rinnovo del progetto

Trenta tirocinanti del Progetto "Natura e turismo" che per dodici mesi hanno prestato servizio nel Parco Naturale Regionale delle Serre, inquadrati nel settore "Conservazione e manutenzione", hanno occupato la sede dell'ente, a Serra San Bruno. Altri 19, per un totale di 49 in tutto, si uniranno tra otto giorni, alla scadenza del loro contratto.



