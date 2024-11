Contributi per un totale di 71 milioni di euro per 450 imprese calabresi: è l'esito della pubblicazione dei decreti contenenti la graduatoria relativa all’avviso pubblico per i servizi avanzati e la graduatoria dell'ultimo blocco di domande presentate sul bando macchinari e impianti promosso dalla Regione Calabria. Lo fa sapere l’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì: «Con la pubblicazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per il sostegno all’acquisizione di servizi avanzati e della graduatoria inerente l'ultimo blocco di domande presentate sul bando Impianti e Macchinari -la cui dotazione finanziaria è stata implementata, su mia proposta, dalla Giunta regionale, in ragione delle numerosissime domande pervenute- si completano le istruttorie dei bandi promossi negli ultimi mesi dal mio assessorato per la prima fase del programma comunitario regionale (bando impianti e macchinari - bando per l'acquisizione di servizi d'internazionalizzazione - bando per l'acquisizione di servizi avanzati). In totale sono state finanziate 450 imprese, per un totale di contributi concessi pari a 71 milioni di euro, che determineranno investimenti da parte dei beneficiari per circa il doppio della cifra indicata».

«Sfruttando gli incentivi a fondo perduto messi a disposizione dai bandi - riferisce soddisfatto Varì - le imprese calabresi potranno innovare prodotti e processi, andare incontro alle esigenze della transizione digitale e verde ed essere quindi più competitive, ampliare i propri orizzonti commerciali e, soprattutto, aumentare la produzione con conseguenti positive ricadute occupazionali».

«L'impegno del Governo regionale guidato dal presidente Occhiuto a favore delle imprese calabresi, apprezzato anche dalla Corte dei Conti nel giudizio di parifica in ragione del sostegno alle Piccole e medie imprese con le risorse Fesr, continua e, a partire da metà settembre, sarà operativo il Fondo Competitività Imprese (Fci), il cui regolamento è già pubblicato sulla sezione bandi del sito http://www.calabriaeuropa.it/

Ecco i link utili a visionare le graduatorie relative all’avviso “servizi avanzati” e all’ultimo blocco di domande inerente l’avviso “impianti e macchinari”: