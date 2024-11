Si tratta di una iniziativa per 'promuovere la promulgazione di una carta valida per tutti i lavoratori e non solo quelli con contratto'. Lo ha detto Giuseppe Valentino, segretario provinciale Cgil

Il "Pullman della Carta universali dei Diritti del lavoro" della Cgil ha fatto tappa a Catanzaro, al policlinico universitario di Germaneto. Si tratta di una iniziativa per "promuovere - ha detto Giuseppe Valentino, segretario provinciale Cgil - la promulgazione di una carta valida per tutti i lavoratori e non solo quelli con contratto".

La scelta del pullman è stata fatta per dimostrare il senso del viaggio che la Cgil sta facendo in Italia con assemblee nei luoghi di lavoro "per far conoscere - ha sottolineato Valentino - la proposta di legge ad iniziativa popolare che presenteremo in Parlamento". Il fulcro dell'iniziativa ruota intorno alle leggi sul lavoro "che - ha aggiunto - hanno condizionato e indebolito i lavoratori. Partendo dall'articolo 1 della Costituzione abbiamo costruito un testo che per la prima volta dopo 20 anni afferma che c'è una condizione per cui i lavoratori hanno gli stessi diritti a prescindere dal contratto che hanno, compresi, quindi, i lavoratori autonomi".