Sviluppo e occupazione i temi principali affrontati nella giornata di ieri dal Consorzio. Diversi gli interventi e folta la platea

“La prossima volta occorrerà certamente una sala molto più capiente: magari il Politeama”. Con questa battuta il Presidente del Consorzio di Bonifica Grazioso Manno, commenta la convention tenuta dal Consorzio di Bonifica e Irrigazione catanzarese nella quale i temi, che sono nelle corde dell’Ente Consortile, come Territorio, sviluppo e occupazione sono stati declinati con fatti e parole semplici, senza linguaggi paludati e senza interventi programmati.

Presenti sindaci, consiglieri regionali, organizzazioni agricole, sindacati, associazioni, categorie produttive, presidenti di tutti i consorzi di bonifica, consorziati, agricoltori, operai. Il “coraggio di avere coraggio” esaltato da Manno, ha fatto breccia nei partecipanti. Il dibattito intenso che si è sviluppato, è stato anch’esso di grande livello.

Nel dibattito sono intervenuti: Aloisio Mariggio Commissario di Calabria Verde che ha parlato di “sinergia tra Calabria Verde e Consorzi che insieme affrontano insieme le sfide senza andare allo scontro”.





È stata poi la volta di Caterina Vaiti, Flai Cgil per la quale “i consorzi garantiscono buona occupazione non bisogna mollare la presa” e di Sergio Cosentino rappresentante dei comuni nel Consorzio, “ il Consorzio sempre in prima linea e a fianco dei comuni”.

È intervenuto poi Baldo Esposito, Consigliere Regionale, che ha parlato dell’approvazione Piani di Classifica, rifinanziamento LLRR 11/3003 e 26/1975 e dell’incontro con il sottosegretario Vicari sulla Diga sul Melito; Daniele Gualtieri Fai-Cisl che ha definito quella di ieri una “giornata straordinaria e per il quale ai Consorzi deve essere affidata in via esclusiva la competenza su fiumi e torrenti”.

Per Arturo Bova , consigliere Regionale ha concretato l’attenzione sulla “diga melito day:i Consigli Comunali approvino ordini del giorno a sostegno dell’importante opera”; Mario Magno consigliere Regionale ha espresso la necessità di “intervenire subito maggioranza e opposizione nella predisposizione del Bilancio Regionale”.

Per Giuseppe Mangone, Presidente ANPA, “il vento negativo sui consorzi va combattuto rivendicando l’importante servizio irriguo che offrono agli agricoltori che la Regione non può ignorare ”; Domenico Raffaele , sindaco di Fossata Serralta, ha affermato che “ la diga sul Melito è una opera importante. Se non viene rifinanziata, come sindaci dei territori interessati, siamo pronti a chiedere il risarcimento alla Stato per i danni arrecati”. Per Domenico Caridi presidente Consorzio Basso Ionio Reggino “ la Regione deve riconoscere i circa 60milioni di € di crediti sulla forestazione ai Consorzi che negli anni hanno anticipato le spese”; Marsio Blaiotta Presidente Regionale Anbi-Calabria ha affermato che “la progettualità dei consorzi è concreta: 103 progetti sulla piattaforma nazionale Rendis e 88 sulla misura alluvioni del PSR 2014-2020, possono allargare l’irrigazione su altri 87mila ettari, garantiscono quotidianamente visibile attività sul territorio”; Francesco Granato Presidente Federdilizia “l’attività del Consorzio è un beneficio alla valorizzazione del patrimonio edilizio”. E' stata poi la volta di Domenico Piccione “Presidente Consorzio di Vibo per il quale è necessario “riprendere tutti insieme un cammino comune e i Consorzi devono ritrovare compattezza per essere più forti e autorevoli”.



“Certamente – ha concluso Manno – la giornata di oggi e l’ampia e unanime condivisione, è non è che l’inizio di una iniziativa incessante poiché il nostro impegno c’è ed è tangibile occorre sicuramente quello della Regione Calabria”.