Avverrà domani la firma dell'accordo quadro tra Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria, destinato a rivoluzionare la mobilità cittadina. La firma del documento, che avverrà nel corso di un Consiglio comunale ad hoc da parte del governatore Mario Oliverio, dal sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e dal presidente della Provincia Enzo Bruno, assegnerà alla città capoluogo ingenti somme, 35 milioni di euro, destinate a riqualificare il sistema della mobilità urbana. Il progetto principale è la creazione della metropolitana di superficie per un investimento del valore di 145 milioni di euro che collegherà il quartiere Germaneto al centro. Ulteriori interventi sono previsti per l'ammodernamento del tratto ferrato già esistente che congiunge via Indipendenza con il quartiere marinaro.



In questo video Marco Polimeni racconta cosa verrà realizzato: