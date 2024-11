A Cosenza arriva Hi!Network. Il 12 settembre dalle 16 alle 18.30 a Villa Rendano. Si tratta di un evento itinerante sul territorio italiano presente in oltre 10 regioni e ora finalmente sbarca anche in Calabria. Con Simone Martinelli, partner - COO & Head of Growth di Hi!Founders Srl parliamo dell’importanza dell’evento.

«Chi fa startup necessita momenti di incontro con l'ecosistema innovazione locale, regionale e nazionale per far conoscere, raccogliere feedback sulla propria attività e incontrare dal vivo potenziali clienti ed investitori».

Hi!Network è importante per la Calabria, anche in considerazione del successo riscosso nelle ben 18 edizioni che si sono tenute in 10 regioni d’Italia.

«Si, abbiamo iniziato nel post pandemia quando la voglia di tornare ad incontrarsi dal vivo era molto alta. Nonostante siano passati 3 anni i nostri eventi sono sempre pieni e partecipati con molto entusiasmo. Ovviamente per mantenere questo livello, curiamo molto attentamente le nostre iniziative».

Hi!Network nasce con l’intento di offrire un’occasione unica di incontri, idee innovative e confronti.

«Esatto, come anticipavo, l'ecosistema innovativo locale beneficia da momenti di confronti diretti che sono spesso momenti per scoprire i vari attori presenti. Talvolta in ufficio siamo troppo presi dalla mole di lavoro ed operazioni di tutti i giorni per affacciarsi al di fuori dei propri orizzonti e comprendere cosa sta accadendo intorno a noi e che progetti stanno nascendo».

Con Simone Martinelli parliamo un po’ del programma e di come è organizzato l’evento.

«L'evento è gratuito perchè vuole fornire un'occasione di conoscere l'ecosistema innovazione locale a tutti, senza il limite di un biglietto a pagamento. Il 12 settembre dalle 16 alle 18.30 accogliamo gli ospiti e poi si alternano momenti di networking guidato, momenti formativi e musica per una serata in cui non ci facciamo mancare nulla! Il tutto accompagnato da un ottimo rinfresco in una location bellissima come Villa Rendano».

Fra le altre cose ci sarà un panel che tratterà la situazione attuale regionale e le opportunità per le imprese innovative locali.

«Come ogni Hi!Network, il Panel è dedicato alla situazione regionale odierna e futura dell'ecosistema innovativo. Stiamo definendo gli ultimi relatori, al momento siamo felici di poter contare sulla presenza una delle aziende tech più grandi al mondo, Ntt Data, con uno dei suoi Direttori, Marco Iusi; il professore Luigino Filice dell'Università della Calabria; Danilo Mirabile di Hamonic Innovation Group, grosso acceleratore di imprese del Sud Italia; l’avvocato Marika Bruno dello studio BBPLegal e Angelo Marra noto imprenditore e startupper calabrese».

Il team di Hi!Founders prevede una serata all’insegna del networking ed una contaminazione cross-settoriale.

«Invitiamo enti pubblici, studenti, aziende locali e grosse multinazionali, investitori/trici, imprenditori/trici e fondatori/trici di startup. Tutte questi diversi attori che orbitano nello stesso ecosistema, si spera con i soliti scopi ed ambizioni, crescere il tessuto innovativo locale e nazionale, sono riuniti in un bellissimo contesto in cui si favorisce la conoscenza reciproca e la nascita di sinergie».

Per il pubblico presente sarà un’importante opportunità per incontrare e conoscere le startup locali ed imprese innovative.

«La Calabria ad oggi è una delle regioni con il minor numero di startup presenti. L'evento ha la finalità appunto di movimentare l'ecosistema locale e alimentare la conoscenza di questa particolare attività per tornare il prossimo anno contando un aumento del numero di imprese innovative. La Regione e Fincalabra stanno per rilasciare nuovi bandi per facilitare la nascita e la crescita di Startup».

Le startup invitate a Villa Rendano il 12 settembre: Blue Innovation, TOD System, Coverride, DOM-INO Labs, Icarus Tech, ISAISEI, Sweeft Analytics, Liftyup. Tra le più note Calbat e Altilia, molte di queste nascono dall'Università della Calabria che gode di un'ottima base di professori/esse e studenti/esse estremamente motivati e competenti.