E’ stato ribattezzato come «il primo incontro ufficiale delle blogger calabresi» quello che si terrà domani 15 settembre al Gran caffè Renzelli di Cosenza, alle ore 18:00, dove «in compagnia delle Influencer si prenderà un caffè tutti quanti insieme per conoscersi dal vivo». «L’obiettivo - scrivono sulla nota dell’evento - è quello di abbattere gli schermi dello smartphone che nascondono e dividono le persone e uscire fuori preferendo ad un like di un post una semplice ma costruttiva chiacchierata. Le Influencer certe, presenti al meeting, saranno 4 (le altre sono in forse per motivi di lavoro e di distanza). Sono tutte ragazze calabresi, diverse l’una dall’altra, con passioni e lavori differenti. L’unica cosa che le accomuna è Instagram».

Il profilo instagram delle blogger

@asiascora su Instagram, nella vita reale conosciuta come Asia Cora, viene definita “good vibes influencer” (influencer del buon umore). Ha collaborato con molti marchi conosciuti nel mondo come Fossil, Estèe Lauder, Clinique e molti brand di abbigliamento. Oltre a fare l’influencer è anche stilista: infatti ha creato la sua linea di abbigliamento chiamata Imi Loa Couture (@imiloacoutureofficial) .

@lauren_fondacaro su Instagram, nella vita reale Laura Fondacaro, è una “style influencer” (influencer dello stile). Anche lei ha collaborato con molti marchi come Yoin, Zaful e Shein. Laureata in Dams ha intrapreso la carriera da blogger e creatrice di bijoux (@imiloa_bijoux)

@ross_dattolo su Instagram, nella vita reale Rossella Dattolo è una blogger e amante del make-up e del fitness. Ha collaborato con vari marchi come Mac Cosmetics, Hello Body e Pupa Milano. Studentessa universitaria, ha deciso di intraprendere il cammino da influencer facendone anche il suo lavoro.

@granataluciana su Instagram, nella vita reale Luciana Granata, anche lei blogger di moda, è la più piccola del gruppo. Ha 17 anni ed è una studentessa di grafica e designer. Ha collaborato con diverse aziende e ora pian piano si sta inoltrando nel mondo delle influencer.