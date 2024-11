VIDEO | Si tratta della prima iniziativa del genere in Italia e si pone come strumento di garanzia per i lavoratori

Attivato a Cosenza l’Osservatorio per il contrasto del bossing e del mobbing nei Vigili del Fuoco. L’iniziativa, la prima del genere in Italia, si pone come strumento di garanzia per i lavoratori e può contare su oltre venti componenti distribuiti tra la sede centrale del capoluogo bruzio ed i vari distaccamenti dislocati nella provincia. L’obiettivo è quello di accendere un faro su eventuali fenomeni di nonnismo o di disagio tra gli operatori. In prospettiva di pensa di allargare l’attenzione a tutti i settori statali. Nei prossimi giorni le peculiarità ed i contenuti del progetto saranno illustrati al Prefetto Paola Galeone. Salvatore Bruno ne ha parlato con Bonaventura Ferri, sindacalista e promotore dell’iniziativa, segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione.