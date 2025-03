Nella due giorni di C’è posto per te, la campagna nazionale promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per favorire l’incontro fra domanda e offerta di nuova occupazione, con un’attenzione particolare a giovani e donne, il momento di maggiore interesse è quello dedicato ai colloqui tra le aziende iscritte al workshop ed i candidati, affiancati nelle operazioni di orientamento dal Centro per l’Impiego.

Cercasi operatori turistici e dell’edilizia

Diciassette le attività produttive aderenti alla ricerca di personale, circa un migliaio i posti disponibili: «Il punto forza di questa iniziativa è il coinvolgimento degli studenti degli istituti superiori – ha detto Giovanni Cuconato, responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza - Siamo riusciti a indirizzare i ragazzi a questa selezione, perché crediamo che una transizione consapevole dal mondo della scuola al mercato del lavoro debba essere parte delle politiche attive del lavoro. La risposta è stata notevole». Almeno un terzo delle selezioni riguarda l’ambito turistico e della crocieristica. C’è poi una quota importante relativa anche al settore dell’edilizia. Cosenza è stata la tappa inaugurale di un tour che proseguirà nella penisola tra Caivano, Lecce, Genova e numerose altre città italiane, attraverso un truck itinerante.

Quattro aree tematiche

Le attività sono state suddivise in quattro aree tematiche: Conosco e mi conosco, quindi consapevolezza di sé e conoscenza del mercato del lavoro; Mi preparo, ovvero tecniche di ricerca del lavoro; Mi miglioro, per lo sviluppo di competenze e personal branding; Mi propongo, relativa agli incontri diretti con aziende e recruiter. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento è intervenuto Giovanni Calabrese, assessore al lavoro e alla formazione professionale della Regione Calabria che ha sottolineato il grande ruolo rivestito dai Centri per l’Impiego sempre più punto di riferimento concreto per aziende e lavoratori. «Noi lavoriamo in questa direzione con il desiderio di dare ai calabresi la possibilità di poter realizzare il sogno di vivere e lavorare in Regione Calabria» ha detto Calabrese ricordando le azioni messe in campo dal Dipartimento Lavoro in sinergia con il governo regionale per creare occupazione vera in Calabria e contrastare il lavoro sommerso.

Attività di recruiting

All’appuntamento hanno preso parte inoltre Paola Nicastro, presidente e amministratrice delegata di Sviluppo Lavoro Italia, il sindaco di Cosenza Franz Caruso e, da remoto, Massimo Temussi, direttore generale del Ministero del Lavoro per le Politiche Attive. L’attività di recruiting, come detto, è stata il fulcro della manifestazione. Nello spazio allestito in Piazza Matteotti si sono svolti colloqui di selezione per circa un migliaio di posizioni lavorative. Contestualmente si sono svolti incontri dedicati ai giovani NEET delle scuole di Cosenza e provincia per presentare l’offerta formativa di Develhope con le relative borse di studio disponibili, e quella proposta da IBM sul mondo digitale e l’intelligenza artificiale. Parallelamente i responsabili e gli operatori dei centri per l’Impiego hanno preso parte ai seminari tenuti da Sviluppo Lavoro Italia sulla modernizzazione dei servizi per il lavoro.