Questa mattina ha attraccato nel porto pitagorico la nave da crociera Viking sky. Saranno dodici gli arrivi in totale

Ha attraccato questa mattina, al porto di Crotone, la nave Viking Sky, aprendo così la stagione crocieristica che si prolungherà fino a dicembre. I turisti, circa 600, provenienti dagli Stati Uniti, hanno gustato alcuni prodotti tipici, e visitato il centro storico pitagorico, il Castello di Carlo V, piazza Pitagora, e hanno fatto anche alcune escursioni nel catanzarese; per motivi legati alla neve, è saltata la tappa in Sila. Saranno dodici arrivi totali, per un totale di oltre 6.400 passeggeri di prestigiose compagnie tra cui la stessa Viking Sky che ha previsto altri approdi, la Viking Star, la Seabourne Encore, la Viking Spirit, la Mystic Cruises, la Seabourne Encore, la Seabourn Odyssey e la Saga Sapphire, che porteranno a Crotone turisti provenieti dall'America e dal Nord Europa. Presenti sul molo crotonese ad accoglierli e a presentare la stagione crocieristica, l'assessore comunale al Turismo Giuseppe Frisenda, e il presidente di Alfa 21 – società operante nel settore turistico – Gregorio Mungari Cotruzzolà.

«Stiamo dando concretezza ad un segmento importante del turismo – ha dichiarato Frisenda - stiamo crescendo progressivamente anche grazie al lavoro preparat orio che abbiamo fatto partecipando ad importanti fiere internazionali di settore dove abbiamo potuto stringere rapporti con i principali manager di compagnie mondiali che hanno manifestato interesse per la città di Crotone».«Il riscontro più importante che riusciamo a rilevare nei turisti – ha dichiarato Cotruzzolà – è sicuramente il calore dell'accoglienza, gradiscono molto il fatto di poter interagire con le persone nel territorio, scambiare un sorriso, provare un sapore».