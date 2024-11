Nella città di Pitogara, una manifestazione organizzata dalla Camera penale per chiedere l'abolizione della riforma: « Bisogna trovare sistemi per velocizzare i processi »

Avvocati contro la riforma della prescrizione. E' in corso da questa mattina in piazza della Resistenza a Crotone una maratona oratoria organizzata dalla locale Camera penale per chiedere l'abolizione della riforma della prescrizione, in vigore dal 1 gennaio 2020. La manifestazione “La verità sulla prescrizione” prevede per tutta la giornata di oggi gli interventi di 112 tra avvocati, docenti universitari, dirigenti scolastici e giornalisti provenienti da tutta la Calabria.



«Il pericolo - ha spiegato Aldo Truncé, presidente della Camera penale di Crotone - è che con l’abolizione della prescrizione dopo il processo di primo grado, si resti imputati a vita sia in caso di condanna che di assoluzione». Sono intervenuti tra gli altri il procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia: «Invece di curare il malato, si rompe il termometro per non misurare la febbre. Bisogna trovare sistemi per velocizzare i processi e permettere alla macchina della giustizia di funzionare rendendola più efficiente iniziando a depenalizzare reati che intasano gli uffici giudiziari». Hanno partecipato anche il garante comunale dei detenuti, Federico Ferraro, Domenico Bilotta professore di diritto dell’Università della Magna Grecia, avvocati della Camera penale di Catanzaro e Vibo Valentia, gli aderenti all’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati). Proposte iniziative di protesta tra cui anche il blocco dei processi.