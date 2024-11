Anche Ficiesse-Reggio Calabria (Finanzieri cittadini e solidarietà ), annuncia la nascita del progetto Silf, il primo sindacato di lavoratori militari appartenenti alla Guardia di finanza. Il 10 aprile 2018 la Corte Costituzionale ribadisce il principio di democraticità a cui deve ispirarsi l'ordinamento delle Forze armate (art.52 Cost.) e amplia la portata normativa dell'art.39 della Costituzione (diritto di associazione). Con la sentenza 120 del 2018, depositata lo scorso 13 luglio, infatti la Consulta scrive un'importante pagina di storia per i lavoratori con le stellette, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr.66 (Codice dell’ordinamento militare), facendo venir meno il divieto per i militari di iscriversi o costituire associazioni sindacali. Anche il Ministro della difesa Trenta, incontrando i delegati delle rappresentanze militari, ha accolto di buon grado la decisione della Corte Costituzionale, dichiarando sulla sua pagina Facebook: «Mio compito seguire la strada tracciata dalla consulta ..» e sottolineando l’importanza che questo governo da’ alla tutela del personale e, soprattutto, alla centralità della componente umana nelle Forze armate. Il Ministro ha, altresì, dichiarato sul social: «Mi auguro che su questo tema maggioranza e opposizione sappiano trovare un punto di equilibrio. Per il bene delle nostre Forze Armate e per il bene del Paese».

L’associazione sindacale di lavoratori militari

Sarà il Silf, sindacato italiano lavoratori finanzieri il primo sindacato per gli appartenenti alla Guardia di Finanza. A presentare il primo concreto progetto di costituzione di un'associazione sindacale di lavoratori militari, dopo la storica sentenza del giudice delle leggi dello scorso 10 aprile, è una nota dell’Associazione Nazionale Ficiesse che sostiene l’iniziativa e che è stata una delle forze propulsive di tale importante conquista democratica. L'associazione Ficiesse comunica: «Sarà un soggetto inclusivo e partecipativo che si baserà sui valori di trasparenza, legalità e neutralità indicati dalla Corte Costituzionale e partirà dalla ventennale esperienza di Ficiesse. A giorni presenteremo l’istanza per l’ottenimento del preventivo assenso ministeriale alla costituzione del Silf., come previsto dalla normativa vigente e ribadito dalla sentenza della Corte, per poter essere operativi subito dopo l’estate».

La sezione di Reggio Calabria

La Sezione territoriale reggina dell'associazione, che conta numerosi iscritti tra i finazieri, insieme alle sezioni territoriali presenti al di là dello Stretto, condivide con entusiasmo l'importante conquista democratica che tale pronuncia della Consulta rappresenta e rende noto così, ai territori di Calabria e Sicilia, la nascita del progetto S.I.L.F (Sindacato italiano lavoratori finanzieri). Ad annunciarlo sono Basilio Barreca, segretario nazionale e presidente della sezione Ficiesse Reggio Calabria e Daniele Caridi, componente del Direttivo nazionale Ficiesse e vice presidente Ficiesse-Reggio Calabria.