È stato notificato a Sacal il decreto di affidamento trentennale della gestione dell'aeroporto di Reggio Calabria, a firma del ministro per le Infrastrutture e i trasporti, Danilo Toninelli e del ministro dell'Economia e delle finanze Giovanni Tria, a decorrere dalla data del 12 dicembre 2018. È quanto rende conto un comunicato della società di gestione degli aeroporti calabresi.

Il provvedimento, a soli 45 giorni dall'affidamento, sempre in gestione trentennale, anche dell'aeroporto di Crotone - è scritto nel comunicato - chiude il lungo iter burocratico che ha avuto inizio con il riconoscimento a Sacal della gestione provvisoria e di urgenza degli scali di Reggio e Crotone nel luglio 2017 e nel dicembre dello stesso anno, rispettivamente.

«Da oggi – si legge ancora - Sacal a pieno titolo diventa a tutti gli effetti di legge gestore unico degli scali calabresi, realizzando uno dei principi cardine del Piano nazionale degli aeroporti che considera le 'Forme di alleanze di rete o sistema tra gli aeroporti elemento prioritario ai fini del riconoscimento dell'interesse nazionale'. La costituzione di reti o sistemi aeroportuali, infatti - riporta ancora la nota - costituisce la chiave di volta per superare situazioni di inefficienza, ridurre i costi e consentire una crescita integrata degli aeroporti, con possibili specializzazioni degli stessi. Sacal proseguirà nella gestione unica degli aeroporti calabresi all'insegna della complementarità e non concorrenzialità, attraverso azioni sinergiche atte a valorizzare le specificità di ciascuno scalo, con la garanzia della continuità territoriale con i principali hub nazionali e del beneficio dell'utenza calabrese».