Giornata intensa per gli studenti ed i professori dell’Istituto Comprensivo di Rombiolo che ha chiuso il progetto “Media, comunicazione e creatività”

A lezione di televisione ma non solo. Settanta ragazzi a scuola per un giorno all’interno degli studi de “LaC tv”. Protagonisti gli studenti delle classi 2^ e 3^ dell’Istituto Comprensivo Statale di Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia. Una giornata per conoscere e conoscersi attraverso il linguaggio dell’informazione che fa da collante all’intera produzione de “LaC tv”.

Il network. Una “rete” fatta da canali e mezzi di comunicazione. Non solo tv ma anche web e radio. Una novità assoluta nel panorama mediatico calabrese che ha entusiasmato i ragazzi presenti ed i loro professori.

Il tour. Accompagnati dalla Direttrice Generale, Maria Grazia Falduto, dal Direttore di Rete, Franco Cilurzo, dal Direttore di Lacnews24, Pietro Comito e dal giornalista Alessio Bompasso, agli studenti è stato spiegato tutto il meccanismo televisivo, dalla nascita della notizia o della produzione, alla strutturazione e costruzione in fase di montaggio e regia fino alla messa in onda sui vari canali: le ammiraglie “LaC tv” canale 19 e 519 (in alta definizione), i canali dedicati “LaC News 24” (213) a “LaC Shopping” (670) fino a “LaC Radio” (616) ultima nata di casa.

Il progetto. Un viaggio tra regie, apparati audio-video, telecamere, sale di registrazione ed emissione, scalette e riunioni di redazione, che ha fatto da chiusura al percorso didattico annuale creato ad-hoc dal nome “Media, comunicazione e creatività”.