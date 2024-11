«Mercoledì 19 giugno avrò un incontro con Cgil, Cisl e Uil sulla vertenza dell'Abramo Customer Care e sui tirocinanti di inclusione sociale. Un incontro che mi è stato sollecitato dalle stesse organizzazioni sindacali e che ho ritenuto di convocare nel più breve tempo possibile». Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa della Cisl a Villaggio Palumbo, a Cotronei.

«Su queste vertenze, però - ha aggiunto Occhiuto - io ci lavoro quotidianamente. Sto avendo un'interlocuzione costante con il governo e con Tim, a cui ho spiegato che la Regione è disposta a intervenire anche con risorse proprie per favorire il “reskilling” di questi lavoratori. È una vicenda complessa e gigantesca che riguarda circa mille persone in Calabria. So che il tempo stringe e per questo ci sto lavorando ogni giorno. E intanto mercoledì ascolterò anche i sindacati. Per quanto riguarda invece i tirocinanti, si tratta di una vicenda che io ho ereditato. E credo che nessun governo regionale si sia impegnato più del mio in questi anni per tentare di dare dignità a queste persone. Stiamo individuando percorsi che possano prevedere un progressivo assorbimento di questo bacino, ma è chiaro che saranno prorogati perché non si possono lasciare a casa quattromila persone».