L’obiettivo del convegno di lunedì prossimo al palazzo della Provincia di Cosenza è quello di individuare progettualità concrete su cui innestare un percorso di collaborazione

Un ponte tra Calabria e Piemonte per favorire l'incentivazione del turismo attraverso l’agricoltura biologica. Sarà questo il tema al centro dell'incontro tra soggetti pubblici e privati provenienti dalle due regionali e denominato “For All. Dal sociale al business” che si terrà lunedì 28 nella Sala Nova del palazzo della Provincia di Cosenza. L’iniziativa ha come precipua finalità quella di individuare progettualità concrete su cui innestare un percorso di collaborazione.



Ai lavori parteciperanno il presidente della Provincia Graziano Di Natale, Antonio Fiorentino (presidente dell’associazione nazionale “Città del Bio” e consigliere regionale del Piemonte), Andrea Cerrato (co-founder dell’Osservatorio Cultura dell’accoglienza, nonché assessore al Turismo del Comune di Asti), Giovanni Ferrero (direttore della Cpd), Mario Poma (direttore “Gal-Valli di Lanzo), Mauro D’Acri (consigliere regionale della Calabria con delega all’Agricoltura), Mimmo Pappaterra (presidente del Parco Naturale del Pollino), Sonia Ferraro (presidente del Parco Naturale della Sila), Pietro Molinaro (presidente Coldiretti Calabria), Rosario Branda (direttore Unindustrie Cosenza), Demetrio Metallo (presidente Associazioni Direttori d’Albergo), Klaus Algeri (presidente Camera di Commercio) e i sindaci della provincia di Cosenza associati alla “Città del Bio”.