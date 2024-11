La Cina guarda alla Calabria e la Calabria risponde dal Comune di Nocera Terinese che da oltre un anno sta curando una partnership con la regione di Heilongjiang, situata nel nord est della Cina e che conta 38 milioni di abitanti. L'obiettivo del protocollo stipulato nella serata di ieri è quello di cementificare i reciproci processi di internazionalizzazione in un'alleanza utile e produttiva. «I vantaggi e gli obiettivi sono reciproci - ha spiegato Francesco Viapiana, responsabile Confesercenti dell'area centrale della Calabria -. L'associazione dei cinesi ha duplice interesse: sia ad importare in Italia tecnologia che eccellenze enogastromiche». A rappresentare l'associazione dei cinesi in Calabria vi era Zhengbing Wu che si è detto particolarmente soddisfatto della serata. L'accordo mira a spianare anche la strada agli imprenditori locali per le esportazioni in Cina se solo questi sapranno dimostrarsi abbastanza competitivi e appetibili.