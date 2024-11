«Le notizie positive che si stanno susseguendo in queste ultime ore sulla problematica Abramo Customer Care, oltre che registrare, naturalmente la nostra soddisfazione, confermano che l’unità di intenti del Tavolo di Garanzia, istituito dal Consiglio Comunale e dall’Amministrazione, è la strada giusta per affrontare questioni di una particolare delicatezza sia dal punto di vista occupazionale che di tenuta economica del territorio come è, per l’appunto, quella della Abramo». Con queste parole, l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Crotone, Luca Bossi, commenta lo sblocco della questione Durc e l’offerta depositata al Tribunale di Roma da parte del fondo irlandese Heritage.

«Il tavolo non solo non smobilita – scrive Bossi in una nota - ma esce ulteriormente rinforzato da queste notizie che, se confermate, consentono di poter guardare positivamente al futuro di tanti lavoratori e di tante famiglie. D’accordo con il presidente del Consiglio Comunale Greco continueremo questo percorso fino a quando la situazione non sarà definitivamente stabilizzata ed indirizzata verso una definitiva risoluzione».

«Tutte le componenti del tavolo – conclude l’assessore -, da quella istituzionale tra cui i nostri rappresentanti in Parlamento, alla parte sindacale, passando anche per il contributo gratuito dell’avvocato Donnici, esperto in materia a supporto dei lavoratori e dell’amministrazione, continueranno a tenere alta la guardia nell’interesse dei lavoratori, delle loro famiglie, dell’economia cittadina».