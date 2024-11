Concessa la sospensiva dopo l'appello di Enac che può proseguire la gara. Verso la gestione unica degli scali

Finalmente una buona notizia per i trasporti calabresi. Dopo la sentenza del Tar che aveva bloccato l’iter del bando per l’affidamento dei servizi aeroportuali, è il Consiglio di Stato a dare nuovamente il via libera. Accolta la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado e, dunque, potranno proseguire le operazioni di gara.

A darne notizia il vice ministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini. «Il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar della Calabria di annullamento del bando per l'affidamento in concessione della gestione totale degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone. Acceleriamo - ha aggiunto il viceministro Nencini - per restituire alla Calabria scali aeroportuali operativi. La Camera di consiglio per la conferma della sospensione - si aggiunge nella nota - è stata fissata all'inizio del mese di marzo. L'Enac pertanto proseguirà con le operazioni di gara».

Aeroporti di Reggio e Crotone, speranze dal Consiglio di Stato

La speranza è che anche l’esito finale dell’appello vada nella stessa direzione, in maniera tale che si possa arrivare all’affidamento degli aeroporti di Reggio e Crotone in maniera rapita. In maniera tale da consentire al Tito Minniti di restare aperto e al Sant’Anna di riprendere le proprie attività.

Soddisfazione per questa prima pronuncia è stata espressa dal sottosegretario al Turismo Dorina Bianchi. «Apprendo con soddisfazione la notizia della sospensione da parte del Consiglio di Stato della sentenza del Tar che annulla il bando per l'affidamento in concessione della gestione totale degli aeroporti di Reggio e Crotone. Giovedì – ha proseguito - parteciperò alla riunione che si terrà al ministero delle Infrastrutture sulla questione. L’aeroporto di Crotone deve essere messo nelle condizioni di ripartire prima dell’estate per svolgere il proprio servizio e garantire la fruibilità turistica del territorio. Per risolvere la questione degli aeroporti calabresi serve una società di gestione unica, in linea con il decreto del Ministro Delrio».

Un auspicio che porta dritto alla Sacal, società di gestione dell’aeroporto di Lamezia Terme, unica ad aver formulato un’offerta per la gestione di entrambi gli scali. La gestione unica, inoltre, sarebbe l’unico modo per poter sostenere il progetto di rilancio degli scali che la Regione vorrebbe mettere in atto e che trae ispirazione dalle normative che già hanno funzionato in altre Regioni italiane, come la Toscana.

Si incrociano le dita, soprattutto a Reggio Calabria, dove la Sogas, società che ha gestito il Tito Minniti fino a restare sommersa da 9 milioni di euro di debiti ed essere dichiarata fallita, adesso funziona soltanto grazie all’esercizio provvisorio che è stato concesso alla curatela fallimentare dal Tribunale di Reggio Calabria e ai versamenti delle quote arrivate da Regione e Comune. Una situazione che, ovviamente, non può proseguire per molto tempo.nte, non può proseguire per molto tempo. L’affidamento in tempi rapidi consentirebbe, dunque, di poter proseguire l’attività, senza soluzione di continuità, con enormi benefici per la città appena diventata metropolitana.

Riccardo Tripepi