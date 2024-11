Si tratta di Aeroitalia che nelle scorse ore ha incontrato i vertici Sacal per imbastire future collaborazioni

Si è tenuto nelle scorse ore l’incontro tra la società Aeroitalia (prossima all’ottenimento del certificato Coa) e la Sacal per l’attivazione di nuove tratte di collegamento Crotone-Roma. I dettagli sono contenuti in una nota stampa. L’incontro, promosso dall’avvocato Michele Filippelli e dall’onorevole Elisabetta Barbuto, è stato ampiamente costruttivo e ha posto le basi per future e importanti collaborazioni.

Hanno partecipato anche il presidente della società aeroportuale calabrese, Giulio De Metrio, e l’amministratore delegato del vettore aereo, Gaetano Intrieri. È stata confermata, da quest’ultimo, la piena disponibilità a coinvolgere nel network anche l’aeroporto di Crotone.

Sarà compito adesso della Regione Calabria provvedere tempestivamente alla pubblicazione del bando per l’accesso agli oneri di servizio. Attualmente nello scalo pitagorico sono attivi alcuni voli che collegano la città con Bergamo. Da marzo verrà attivato anche il volo per Venezia.