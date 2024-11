Blue Air annuncia nuove destinazioni e frequenze aggiuntive da Torino a partire da settembre. Sette rotte, di cui due nuove, con doppio volo giornaliero per Catania, un volo giornaliero per Lamezia Terme e nuovi collegamenti per Bari e Cagliari, a partire dal 7 settembre, che si aggiungono ai voli per Napoli, Alghero e Trapani. In tutto, dunque, Blue Air volerà verso 8 destinazioni dalla propria base di Torino.

«Con le nuove destinazioni annunciate oggi, Blue Air arricchisce e completa il proprio network di voli nazionali dal nostro aeroporto - commenta l'ad di Torino Airport, Andrea Andorno -. Una scelta che, oltre ad essere coerente con l'aumento della domanda di viaggio in Italia che sta caratterizzando questa seconda metà del 2020, segue la forte richiesta di maggiori frequenze e prezzi più competitivi espressa da sempre dal nostro bacino di utenza. Grazie a questi nuovi voli e ad una programmazione con orari adatti alle esigenze dei viaggiatori, Blue Air rende così il nostro scalo ancora più attrattivo per tutti i passeggeri».