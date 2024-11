Ryanair conferma la rotta Crotone Bergamo per l'inverno 2018/2019 con quattro voli a settimana, e annuncia una nuova rotta da Lamezia a Malta da aprile. Lo ha comunicato il manager italiano della compagnia aerea John Alborante che ha dichiarato anche la prosecuzione del dialogo con Sacal per un piano di crescita per l'estate 2019 per i tre aeroporti di Lamezia, Crotone e Reggio Calabria. Soddisfazioni arrivano dal presidente della società di gestione, Arturo De Felice, sulla conferma dei voli per Bergamo e Malta, quale preludio di una stagione estiva consistente per i tre scali calabresi.

Positivo il commento della deputata pentestellata Federica Dieni in merito agli scali di Crotone e Reggio Calabria che potranno «assicurare a un bacino di almeno 700mila utenti i collegamenti con il resto d'Italia». Soddisfatto anche il senatore di Forza Italia Marco Siclari che ha ringraziato i comitati cittadini reggini e crotonesi per le battaglie sulla mobilità. Critico il commento della Cgil pitagorica. «Non è sicuramente una soluzione soddisfacente rispetto agli sforzi che si sono fatti da parte della Regione e da parte dei Comuni della nostra provincia, sia quelli legati alle royalties, sia tutti gli altri» – ha dichiarato ai nostri microfoni Raffaele Falbo, segretario pitagorico della Camera del Lavoro.

«Sicuramente non può bastare un aeroporto con quattro voli settimanali – continua Falbo – e soprattutto non si risponde così al superamento dell'isolamento infrastrutturale che purtroppo vive questo pezzo di Calabria. Vorrei ribadire un concetto: noi non siamo innamorati dell'aeroporto, ma è l'unica infrastruttura ad oggi che ci può togliere dall'isolamento, in attesa che si facciano altri interventi sulla strada statale 106 e sulla linea ferrata. L'aeroporto va rafforzato, ha bisogno di altre tratte. La richiesta che abbiamo fatto è quella di istituire subito un tavolo istituzionale per fare fronte comune, e chiedere nuovamente a Regione e Governo nazionale se in effetti c'è una reale intenzione a rafforzare questo scalo, oppure sono solo chiacchiere». Molto critico sulla vicenda è anche il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone che è intervenuto con una nota: «non riusciamo a gioire per un risultato a pagamento cosi precario, mentre altrove, nella stessa regione, nessun Comune paga alcun extra alla Sacal, che, ribadiamo, volutamente e coscientemente ha partecipato ad un bando trentennale. Non abbiamo ottenuto alcun volo per Roma, per Bologna, per Torino e per la Germania! Per cosa dobbiamo gioire?».

