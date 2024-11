E’ quanto affermato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio commentando la decisione di Alitalia di cancellare tutti i voli da e per Reggio Calabria

«Ci sono tutte le condizioni per rilanciare l'aeroporto di Reggio Calabria: stiamo lavorando per soluzioni alternative che possano entrare in campo nel più breve tempo possibile».

E’ quanto affermato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, nel corso del question time rispondendo a un'interrogazione sulla decisione di Alitalia di cancellare tutti i voli da e per Reggio Calabria.

«Il problema è noto a noi da molto tempo - ha aggiunto il ministro - da più di un anno convoco riunioni e con successo: sono riuscito a mantenere per un anno al tavolo Alitalia, stiamo lavorando al fianco delle Regioni che devono essere protagoniste. Sappiamo che Alitalia purtroppo ha deciso di interrompere i voli, ma stiamo lavorando per trovare soluzioni alternative». (Agi)