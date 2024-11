L'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica che la società che gestisce lo scalo reggino non ha fornito i documenti richiesti, entro il 15 ottobre

Ancora problemi per l'aeroporto dello stretto. L'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, rende noto che durante il consiglio di amministrazione che si è svolto il 26 ottobre, poiché la società Sogas, affidataria della gestione dell'Aeroporto di Reggio Calabria, non ha fornito, entro il termine del 15 ottobre 2015, le evidenze concrete richieste dall'Enac in termini di rispetto dei requisiti economico-finanziari necessari al mantenimento della gestione dello scalo, il Consiglio ha preso atto dell'avvio del procedimento di decadenza della concessione affidata alla Sogas S.p.A.