Sotto accusa la gestione dell'aeroporto da parte della Sacal e della Regione che non hanno trovato alternative a Ryanair per gli operativi da e per Crotone

Circa 200 persone hanno manifestato questo pomeriggio per l'aeroporto di Crotone bloccando per quasi un'ora la statale 106. La manifestazione era motivata dal fatto che da oggi 31 agosto i voli da Crotone per Pisa sono terminati senza che sia stata proposta un'altra tratta.

Dal 27 ottobre anche i voli da Crotone per Bergamo finiranno. La manifestazione, promossa dal Comitato cittadino aeroporto di Crotone, ha visto la presenza del deputato di Forza Italia Marco Siclari, della deputata del MoVimento 5 Stelle Laura Granato, della consigliera regionale Flora Sculco, del vice sindaco di Crotone Benedetto Prota e di gran parte dei sindaci della provincia. Sotto accusa la gestione dell'aeroporto da parte della Sacal e della Regione che non hanno trovato alternative a Ryanair per gli operativi da e per Crotone.